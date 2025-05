Na antiga universidade de Leão XIV, o novo papa é 'Bob'

O campus de Villanova está em êxtase desde a eleição de Robert Prevost como novo papa. Foi ali que o "padre Bob" estudou, influenciado pelo pensamento de Santo Agostinho, antes de subir na hierarquia do Vaticano.

Na tarde desta quinta-feira (8), nesse cenário verde a cerca de 15 km da Filadélfia, curiosos, estudantes e religiosos viveram um momento de comunhão compartilhada. Um dos seus, o cardeal Prevost, foi eleito papa.

"Estava no dormitório, com a porta aberta. De repente, ouvi todo mundo começar a gritar", lembrou a estudante de bioquímica Amelia Weiss, 19. "Dizíamos: 'O novo papa é de Villanova!' Desde então, não se fala em outra coisa. Os alunos de matemática estavam no céu."