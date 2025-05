Neuer volta ao gol do Bayern após dois meses afastado por lesão

O Bayern, campeão da Alemanha pela 34ª vez em sua história no último domingo, receberá o 'Schale', troféu também conhecido como "prato de salada", logo após a partida.

Também será uma oportunidade para os 75 mil espectadores presentes na Allianz Arena se despedirem do veterano Thomas Müller, que jogará sua última partida no estádio do Bayern. O jogo deste sábado será o seu 750º vestindo o uniforme do gigante bávaro.

