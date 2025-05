Novo corte de comunicações aéreas afeta aeroporto de Newark, nos EUA

Autoridades da aviação civil dos Estados Unidos relataram que o movimentado aeroporto de Newark, um dos três situados na região metropolitana de Nova York, sofreu uma nova interrupção em suas comunicações na madrugada desta sexta-feira (9), com duração de cerca de 90 segundos.

Em 28 de abril, um incidente semelhante causou atrasos e cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional Newark Liberty, no qual controladores de tráfego aéreo na vizinha Filadélfia não conseguiram se comunicar com as aeronaves.

No incidente de hoje, "houve uma falha nas telecomunicações que afetou as comunicações e as telas de radar" na mesma estação de controle de tráfego aéreo da Filadélfia que orienta aeronaves dentro e fora do espaço aéreo de Newark.