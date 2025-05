Panasonic cortará 10.000 postos de trabalho no mundo

A Panasonic, que fabrica desde aparelhos de TV até panelas de arroz, tornou-se uma das principais empresas do mundo no setor eletrônico na segunda metade do século XX.

O conglomerado com sede em Osaka também é um dos principais fornecedores de baterias para a Tesla, a fabricante americana de veículos elétricos de Elon Musk.

A Panasonic esboçou em fevereiro um programa de reformas para solucionar "vários problemas estruturais".

"Com a atual reforma de gestão, a empresa pretende melhorar seus lucros em pelo menos 150 bilhões de ienes (1 bilhão de dólares, 5,6 bilhões de reais)", afirmou a empresa.

A Panasonic prevê uma queda de 15% no lucro líquido este ano e uma queda de 8% nas vendas.

No exercício fiscal até 31 de março, o grupo registrou uma queda de 17,5% no lucro líquido, a 366 bilhões de ienes (14 bilhões de reais).