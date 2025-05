Pentágono ordena apreensão de material "divisionista" nas bibliotecas militares

O documento ordena que os responsáveis "identifiquem rapidamente qualquer material da biblioteca do departamento (...) potencialmente incompatível com essa missão principal", o apreendam para revisão e "determinem o destino final apropriado de tais materiais".

Acrescenta ainda que um comitê de "líderes especialistas, educadores e profissionais de bibliotecas" compilou uma lista de termos de busca para identificar os materiais a serem revisados.

A lista, anexa ao memorando, inclui termos como ação afirmativa, alianças ativas, antirracismo, Teoria Crítica da Raça, diversidade, equidade e inclusão, inconformidade de gênero, transição de gênero e pessoas transgênero, entre outros.

Em outro memorando emitido nesta sexta-feira, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, deu aos secretários dos departamentos militares dos EUA 30 dias para certificarem que as academias militares do país não considerarão raça, etnia ou sexo para fins de admissão.

Devem "oferecer admissão com base exclusivamente no mérito", escreveu Hegseth no memorando.

wd/jbr/ag/dga/am