Petróleo se mantém em alta, apoiado na perspectiva de acordos comerciais

Os preços do petróleo subiram novamente nesta sexta-feira (9), um dia depois do anúncio de um acordo comercial entre Estados Unidos e Reino Unido, visto como o primeiro sinal de uma trégua na ofensiva tarifária do presidente americano, Donald Trump.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou em alta de 1,70%, a 63,91 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em junho, subiu 1,85%, a 61,02 dólares.