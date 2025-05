Prefeito é preso ao protestar contra centro de detenção de imigrantes perto de NY

"Ele optou voluntariamente por ignorar a lei. Isso não será tolerado neste estado", frisou Habba.

Imagens veiculadas na imprensa americana mostravam o prefeito caminhando tranquilamente, algemado com as mãos para trás, cercado de agentes policiais.

Um forte crítico da política migratória de Trump, Baraka se opõe à instalação deste centro em Nova Jersey, um estado operário na periferia da cidade de Nova York, que conta com grandes comunidades de latinos e afro-americanos.

Esta semana, o prefeito compareceu várias vezes às instalações do presídio de Delaney Hall. No final de fevereiro, o ICE firmou um contrato de concessão de US$ 1 bilhão (R$ 5,65 bilhões) por 15 anos com uma empresa para transformá-lo em um centro de detenção de imigrantes com 1.000 camas.

O local escolhido fica perto do aeroporto de Newark para facilitar as expulsões.

arb/ph/ad/dga/rpr/am