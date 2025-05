Principais cidades dos EUA afundam

A cidade que afunda mais rapidamente é Houston, no Texas. Outras duas localidades desse estado - Fort Worth e Dallas - não ficam atrás. Também se destacam áreas de Nova York, Las Vegas, Washington D.C. e San Francisco.

Os pesquisadores concluíram que "a extração de água subterrânea para uso humano foi a causa de 80% do afundamento total", e que "o problema é agravado no Texas pelo bombeamento de petróleo e gás".

"À medida que as cidades continuarem a crescer, veremos que mais delas se expandem para regiões que afundam", afirma o autor principal, Leonard Ohenhen, pesquisador do Observatório da Terra Lamont-Doherty, da Escola do Clima de Columbia.

O estudo conclui que algumas cidades afundam em ritmos diferentes, em locais diferentes, ou perdem altura em alguns e ganham em outros, "o que poderia afetar os prédios e outras infraestruturas". Segundo os pesquisadores, o crescimento populacional contínuo e o uso da água, juntamente com as secas, devem piorar a situação.

Em algumas áreas, forças naturais contribuem para esse fenômeno. O peso dos edifícios também pode estar cobrando o preço.

O estudo revela outra descoberta-chave: algumas cidades apresentam um desnível em relação a localidades vizinhas. Isso pode ocorrer porque elas afundam em ritmos diferentes, ou porque em uma há uma elevação do terreno e, em outra, uma descida.