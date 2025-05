Representante dos EUA em Cuba multiplica visitas a dissidentes e irrita o governo

Em fevereiro, ele viajou 1.000 quilômetros até Santiago de Cuba (leste) para encontrar o dissidente histórico José Daniel Ferrer, libertado em janeiro com outros 553 presos sob um acordo negociado sob o governo do ex-presidente Joe Biden, antes de voltar para a prisão em abril.

Hammer também esteve em Santa Clara (centro) com Guillermo "Coco" Fariñas, vencedor do Prêmio Sakharov de 2010 pelo Parlamento Europeu, e na capital com Martha Beatriz Roque, vencedora do International Women of Courage Award, de 2024, concedido pelos Estados Unidos.

- "Há instruções" -

Michael Shifter, do Diálogo Interamericano, afirma que as atividades de Hammer não são um estilo pessoal, mas sim uma linha definida pelo Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, um cubano-americano ferrenho opositor do governo comunista.

"Há instruções ao embaixador Hammer para tornar essas visitas mais frequentes e visíveis", observa Shifter.

No Domingo de Ramos, Hammer acompanhou Berta Soler, líder das Damas de Branco, à igreja. Ela é impedida de ir à missa quase todo fim de semana. Pouco depois, Soler foi detida por horas.