Sabalenka vence em sua estreia no WTA 1000 de Roma

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, venceu com tranquilidade a russa Anastasia Potapova (nº 34), por 6-2 e 6-2, em sua estreia no WTA 1000 de Roma nesta sexta-feira (9).

Sabalenka, que perdeu a final da edição de 2024 para a polonesa Iga Swiatek, fechou o triunfo no Foro Italico em seu terceiro match point, em pouco mais de uma hora de jogo.

"Estou muito feliz com esta partida, que permitiu que eu me adaptasse às condições de jogo, que são completamente diferentes das de Madri", disse a campeã do WTA 1000 da capital espanhola.