Surto de sarampo nos EUA supera 1.000 casos confirmados (contagem da AFP)

A vacina contra o sarampo é obrigatória nos Estados Unidos, mas os cidadãos de vários estados, como o Texas, o segundo mais populoso, podem solicitar uma isenção por motivos religiosos ou de outro tipo.

O uso dessas isenções não parou de aumentar nos últimos anos, sobretudo desde a pandemia de covid-19 devido à crescente desconfiança nas autoridades de saúde e nas companhias farmacêuticas.

A AFP contabiliza pelo menos 1.005 casos de sarampo desde o começo do ano, 70% deles no Texas.

Três pessoas morreram, duas delas crianças pequenas, no sudoeste do país, epicentro do surto. A última morte infantil por esta doença nos EUA remontava a 2003, três anos depois de declarada a erradicação do sarampo graças à vacinação.

- "Fora de controle" -

"A situação está fora de controle", declarou à AFP o especialista americano em doenças infecciosas pediátricas Paul Offit, que considera este o pior surto de sarampo no país em "30 anos".