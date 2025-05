Tema dos abusos sexuais na Igreja já paira sobre papa Leão XIV

Mas as ONGs Snap e Bishop Accountability emitiram declarações nas quais questionam o compromisso do segundo papa das Américas com a quebra do regime de sigilo.

"O papa Leão XIV transformará a luta contra abusos e encobrimentos em prioridade?", pergunta em um comunicado Anne Barrett Doyle, codiretora da Bishop Accountability.

- "Não publicou" os nomes -

As preocupações remontam ao período em que o primeiro pontífice agostiniano era bispo de Chiclayo, no norte do Peru, entre 2013 e 2025.

"Ele não publicou o nome de nenhum" dos culpados, acrescentou Barrett Doyle.

A Rede de Sobreviventes de Abuso Sexual por Sacerdotes (Snap) lembrou que durante aquele período três vítimas relataram suas acusações à diocese, em vão, e acabaram por denunciá-las às autoridades civis em 2022.