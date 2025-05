Timberwolves investigam torcedor por comentários racistas contra Draymond Green

"Os Timberwolves e o Target Center estão firmemente comprometidos em promover um ambiente inclusivo, respeitoso e seguro para todos", disse a franquia na nota.

"Comportamento racista, odioso ou ameaçador não tem lugar em nossas partidas ou em nossa comunidade e não será tolerado em nenhuma circunstância", acrescentou.

Na quadra, os Timberwolves derrotaram os Warriors por 117 a 93 e empataram em 1 a 1 as semifinais da Conferência Oeste, que são disputadas numa melhor de sete partidas.

No segundo quarto do jogo, Green sofreu sua quinta falta técnica nestes playoffs por bater com o braço no pescoço do zagueiro Naz Reid, que estava tentando roubar a bola.

O polêmico ala-pivô, que está a duas faltas técnicas de ser suspenso por um jogo, protestou furiosamente contra os árbitros e teve que ser acalmado por seus companheiros de equipe e colocado temporariamente no banco pelo técnico Steve Kerr.

Green, que tem um longo histórico de punições disciplinares, disse mais tarde aos repórteres que está sendo sancionado de forma injusta.