Aliados da Ucrânia fazem ultimato à Rússia para que aceite trégua de 30 dias

"Esta guerra não ameaça apenas a integridade territorial da Ucrânia. Esta guerra visa destruir toda a ordem política europeia. É por isso que apoiamos a Ucrânia", enfatizou o novo chefe de Governo alemão.

- Conversa "frutífera" com Trump -

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, disse nas redes sociais que um "cessar-fogo total e incondicional em terra, mar e ar" poderia "abrir o caminho para negociações de paz" para o conflito que começou em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Sibiga afirmou que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e os quatro líderes europeus presentes em Kiev tiveram uma conversa por telefone "frutífera" com Donald Trump.

A visita dos líderes europeus a Kiev é uma resposta simbólica às luxuosas celebrações em Moscou na véspera pela comemoração do 80º aniversário do Dia da Vitória sobre a Alemanha nazista, que contaram com a presença de vários líderes estrangeiros, incluindo o presidente Lula e seu contraparte chinês, Xi Jinping.

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, prestou homenagem, na Praça Vermelha de Moscou, aos soldados destacados na Ucrânia por "sua coragem" no pior conflito armado da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que deixou dezenas de milhares de mortos em cada país.