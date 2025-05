Ancelotti diz que Xabi Alonso 'tem todas as portas abertas'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou Xabi Alonso neste sábado (10), um dia após o treinador espanhol anunciar que deixará o Bayer Leverkusen ao final da temporada, em meio aos rumores quanto a sua possível chegada ao time merengue para suceder o experiente italiano.

"Li que ele vai sair do Bayer. Fez um trabalho fantástico e tem todas as portas abertas porque é um dos melhores treinadores do mundo", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do clássico contra o Barcelona, que pode decidir o Campeonato Espanhol.

"O que acontece no entorno não nos afeta em nada. Estamos bem e muito confiantes", afirmou o técnico do Real Madrid, em alusão à sua possível saída do clube para comandar a Seleção Brasileira.