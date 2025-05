Ataques israelenses deixam ao menos 15 mortos em Gaza

O exército israelense retomou em 18 de março sua ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza depois de uma trégua de dois meses.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que deixou 1.218 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP basado em dados oficiais.

As represálias israelenses deixaram pelo menos 52.810 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

