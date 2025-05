'Bom até com os maus': Leão 14 marcou a memória dos peruanos

De repente, os sinos tocaram e as igrejas do Peru começaram a receber fiéis emocionados pela eleição nesta quinta-feira (8) do Papa Leão 14, o norte-americano que também escolheu ser peruano e deixou a memória de um homem próximo aos necessitados.

"É um homem bom até com os maus", lembra o sacerdote Juan de Dios Rojas, de 73 anos, sobre o então bispo Robert Prevost em sua passagem por El Callao, o porto próximo a Lima.

Ele destaca a coincidência de Leão 14 com Francisco na defesa do meio ambiente e em seu afã por fazer justiça às vítimas de abusos cometidos por membros do clero.