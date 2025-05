Bukele zomba de suposto pacto com gangues relatado pela mídia em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostrou neste sábado (10) imagens de membros de gangues em um mega presídio para desacreditar declarações feitas por dois líderes da gangue Barrio 18 ao jornal online El Faro sobre uma suposta negociação que o ajudou a chegar ao poder em 2019.

"Bukele fez um pacto com as gangues", brincou o presidente nas redes sociais, junto com um vídeo que mostra membros de gangues algemados entrando no presídio de segurança máxima, o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), com capacidade para 40.000 reclusos.

Há uma semana, Carlos Cartagena, conhecido como "Charli", e outro líder identificado como Liro Man, da facção Revolucionários da gangue Barrio 18, contaram ao El Faro os detalhes de uma suposta negociação que ajudou Bukele a chegar ao poder.