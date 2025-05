City empata com Southampton e pode perder 3ª posição no Inglês

O Manchester City ficou no empate sem gols com o lanterna Southampton neste sábado (10), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o resultado, os 'Citizens' se mantêm provisoriamente na terceira posição com 65 pontos, correndo o risco de serem ultrapassados por Newcastle (4º, 63 pontos) ou Chelsea (5º, 63 pontos), que se enfrentam no domingo.

O empate com o último colocado também pode complicar o City na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Faltando dois jogos para o fim do campeonato, o time do técnico Pep Guardiola precisa terminar entre os cinco primeiros da tabela e também está ameaçado por Nottingham Forest (6º, 61 pontos) e Aston Villa (7º, 60 pontos), que ainda jogam na rodada.