Enchentes deixam mais de 100 mortos na RDC

Ao menos 104 pessoas morreram em enchentes em uma vila perto do lago Tanganica, no leste da República Democrática do Congo (RDC), disse uma autoridade local à AFP neste sábado (10).

Samy Kalonji, administrador do território de Fizi, onde fica a vila afetada, relatou pelo menos 104 mortos e "enormes danos materiais".

Moradores da vila de Kasaba, na província oriental de Kivu do Sul, foram surpreendidos enquanto dormiam na noite de quinta-feira, disse Bernard Akili, chefe do setor Nganja, onde Kasaba está localizada.