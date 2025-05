Espanha suspende confinamento para 150 mil pessoas por nuvem tóxica de cloro

Moradores dessas cidades costeiras a oeste de Barcelona receberam uma mensagem na manhã deste sábado ordenando que permanecessem em suas casas com as janelas e portas fechadas, enquanto estradas e estações de trem foram fechadas para impedir deslocamentos à região.

Os bombeiros também pediram que a população permaneça alerta, pois dependendo dos ventos e do movimento da nuvem tóxica, que ainda não se dissipou totalmente, eles podem determinar novos confinamentos em pequenas áreas.

As chamas começaram na madrugada deste sábado no depósito industrial de produtos para piscinas no município de Vilanova i la Geltrú, um dos mais afetados.

A água usada pelos bombeiros para extinguir o incêndio produziu uma reação química com o cloro, que foi o que liberou a nuvem tóxica, explicou o prefeito de Vilanova, Juan Luis Ruiz López.

"A situação está sob controle e não houve nenhuma perda de vida (...)", disse o presidente regional da Catalunha, Salvador Illa, à televisão pública TVE.

Illa especificou que 150.000 pessoas ficaram confinadas por horas.