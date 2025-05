EUA e Irã realizam nova rodada de negociações em Omã sobre questão nuclear

"Isso significa desmantelamento, não militarização, e Natanz, Fordow e Isfahan ? suas três instalações de enriquecimento ? devem ser desmanteladas", acrescentou.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, levantou anteriormente a possibilidade de o Irã importar urânio enriquecido para fins de energia civil.

Durante seu primeiro mandato, Trump se retirou de um acordo nuclear com Teerã negociado pelo ex-presidente Barack Obama, que permitia ao Irã enriquecer urânio a níveis muito abaixo do necessário para a produção de armas.

Muitos observadores duvidam que o Irã algum dia desmantele voluntariamente todo o seu programa nuclear e renuncie ao enriquecimento.

No entanto, no ano passado o Irã se viu em uma posição mais fraca. Israel dizimou o Hezbollah, a milícia xiita libanesa apoiada pelo Irã que poderia lançar um contra-ataque em caso de guerra, e o principal aliado do Irã no mundo árabe, o sírio Bashar al-Assad, foi deposto em dezembro.

Israel também atacou as defesas aéreas iranianas quando os dois países entraram em confronto aberto após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.