Famílias separadas por migração protestam no Dia das Mães no México

Famílias separadas pelo drama da migração irregular para os Estados Unidos protestaram neste sábado (10) na cidade mexicana de Ciudad Juárez, onde a política de fronteira agressiva do presidente Donald Trump impediu um reencontro anual organizado pelo Dia das Mães.

As forças armadas americanas estabeleceram na semana passada uma nova zona militar de defesa fronteiriça com o México no estado do Texas - que inclui o limite com Juárez - onde militares podem deter pessoas que cruzem irregularmente.

A criação da zona levou as autoridades desse país a cancelar o tradicional evento "Abraços, não muros", organizado desde 2016 pela ONG Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Neste 10 de maio, o ato visava que os migrantes pudessem se reunir com seus entes queridos e se abraçar por alguns minutos em plena fronteira.