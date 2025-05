Juíza bloqueia temporariamente os planos de Trump para demissões em massa

Uma juíza dos Estados Unidos bloqueou temporariamente os planos de várias agências federais de prosseguir com as demissões em massa de trabalhadores, conforme ordenado pelo presidente Donald Trump em fevereiro.

A juíza distrital da Califórnia, Susan Illston, ordenou na sexta-feira uma pausa de duas semanas nos planos, argumentando que os planos do governo Trump provavelmente exigem aprovação prévia do Congresso.

"O tribunal entende que o presidente provavelmente precisará buscar a cooperação do Congresso para impor as mudanças que busca, portanto emite uma ordem temporária para interromper as reduções de força de trabalho em larga escala enquanto isso", escreveu Illston.