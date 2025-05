Kremlin denuncia a atitude 'confrontacional' dos europeus com a Rússia pela Ucrânia

O Kremlin denunciou, neste sábado (10), a atitude "confrontacional" dos europeus em relação à Rússia, sem responder diretamente ao ultimato dos aliados de Kiev para que a Rússia aceite um cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia.

"Estamos ouvindo declarações contraditórias da Europa. Em geral, se concentram mais no confronto do que em tentativas de reavivar as nossas relações de uma forma ou de outra", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, a repórteres.

