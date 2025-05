Lazio arranca empate com Juventus e se mantém viva na luta por vaga na Champions

Randal Kolo Miani (51') abriu o placar para o time 'bianconero' no início do segundo tempo completando de cabeça um cruzamento da esquerda de Weston McKennie.

Minutos depois do gol, a Juventus ficou com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Pierre Kalulu (60') por uma cotovelada no atacante da Lazio Valentín Castellanos.

O jogo no Estádio Olímpico de Roma quase não teve oportunidades de gol no primeiro tempo, mas a Lazio, que precisava pelo menos empatar, pressionou para evitar a derrota nos minutos finais.

E o empate veio com Vecino aproveitando o rebote do goleiro Di Gregorio dentro da área para mandar a bola para as redes (90'+6).

Na luta pelo 'Scudetto', o líder Napoli enfrenta o Genoa (13º) no domingo, enquanto a Inter de Milão (2ª) visita o Torino (11º).

