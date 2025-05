Luto no Equador pela morte de militares em emboscada de guerrilheiros colombianos

- Crime transfronteiriço -

O Exército equatoriano realiza operações permanentes contra o garimpo ilegal e o narcotráfico, negócios lucrativos das organizações criminosas que se multiplicam no Equador.

Relacionadas com cartéis do México e da Colômbia, as quadrilhas se enfrentam entre si pelo controle das rotas.

O garimpo ilegal no rio Punino, na região do ataque, quadruplicou em 2024. Nesse mesmo ano, as comunidades da região denunciaram a presença de dissidências colombianas das Farc e seus vínculos com garimpeiros ilegais.

Grupos como os Comandos da Fronteira se tornaram rapidamente uma das principais ameaças para a segurança fronteiriça do país andino, que oferece recompensas econômicas em troca de informação sobre o grupo criminoso e este crime concretamente.

A violência se intensifica no Equador, onde desde o início do ano é registrado um homicídio por hora.