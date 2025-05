Olympique de Marselha e Monaco conseguem vaga direta na próxima Champions

Assim que o jogo foi reiniciado, o senegalês Issa Soumaré empatou para o time da casa (66'), mas o inglês Mason Greenwood (85') e novamente Gouiri (90'+9) deram a vitória ao Olympique.

- Hat-trick de Gonçalo Ramos -

Já o Monaco conseguiu sua vitória com gols do japonês Takumi Minamino (62') e do suíço Denis Zakaria (68') e deixou o Lyon em uma posição difícil (7º), fora da zona da Champions.

Com a cabeça na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, no dia 31 de maio, em Munique, o PSG bateu o Montpellier com um time repleto de reservas.

O destaque da partida foi o atacante português Gonçalo Ramos, autor de três dos gols do time parisiense (49', 59' de pênalti e 65'), que completou a goleada com a jovem promessa Senny Maylulu (44'), de apenas 18 anos.

Na luta contra o rebaixamento, o histórico Saint Étienne venceu o Reims fora de casa por 2 a 0 e somou 30 pontos. Na última rodada, o time irá disputar sua permanência na elite com Le Havre (31 pontos), Nantes e Reims (33), que também correm risco de cair.