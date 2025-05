Paquistão e Índia intensificam confrontos; EUA pede para 'evitar erros de cálculo'

Rubio falou por telefone com os ministros das Relações Exteriores dos dois países e "enfatizou que ambos os lados devem identificar maneiras de reduzir as tensões e restabelecer a comunicação direta para evitar erros de cálculo", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, em um comunicado.

A China também fez um apelo semelhante e o grupo G7 das principais economias globais, composto por Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Japão, observou que "a escalada militar contínua representa uma séria ameaça à estabilidade regional".

A Índia atribui o ataque a tiros mortal que gerou tensões ao grupo jihadista Lashkar-e-Taiba (LeT), uma organização sediada no Paquistão e designada pela ONU como "terrorista".Islamabad nega estar por trás do ataque e pede uma investigação independente.

Em Srinagar, capital da Caxemira administrada pela Índia, jornalistas da AFP relataram ter ouvido fortes explosões.

- "Não há escolha a não ser ir embora" -

Índia e Paquistão travaram três grandes guerras desde a independência em 1947 e a partição de seus territórios exigida pelos britânicos, duas delas por disputas sobre a soberania da Caxemira.