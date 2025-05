Presos darão concerto em parque de Honduras por ocasião do Dia das Mães

No domingo, os integrantes da orquestra serão levados de ônibus para o parque, com os pés e as mãos algemados. Serão vigiados por guardas carcerários e policiais militares, que tirarão suas algemas antes da apresentação.

Os homens da banda vestem jaqueta azul e calças pretas. As mulheres usam vestidos pretos ou vermelhos.

A banda deu um show na sexta-feira para funcionárias do Instituto Nacional Penitenciário, como parte das comemorações pelo Dia das Mães.

O diretor da Penitenciária Nacional, tenente-coronel Karllthers Medina, explica que a orquestra faz parte de um programa chamado "Os três Rs": reabilitação, reeducação e reinserção.

nl/fj/ag/mvv

© Agence France-Presse