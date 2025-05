Sinner volta de suspensão por doping com vitória no Masters 1000 de Roma

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, voltou às quadras depois de cumprir três meses de suspensão por doping com uma vitória sobre o argentino Mariano Navone (N.99) neste sábado (10), em jogo pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

Sinner fechou o duelo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 38 minutos.

Apesar do tempo de inatividade, o italiano de 23 anos não deu chances para Navone e levou à loucura os mais de 10 mil espectadores presentes no Foro Itálico, que esperavam ansiosos pelo retorno do ídolo.