Termina a trégua russa de três dias na Ucrânia

O cessar-fogo russo de três dias na Ucrânia, que Moscou violou centenas de vezes segundo Kiev, terminou à meia-noite de domingo (18h de sábado, 10, no horário de Brasília).

O presidente russo, Vladimir Putin, havia anunciado o cessar-fogo para coincidir com o desfile militar de 9 de maio em Moscou, por ocasião das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

A Ucrânia, que pede uma trégua completa de 30 dias, chamou a ação de teatral e nunca disse se a cumpriria.