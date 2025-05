Após pedido de cessar-fogo, Putin propõe reunião com Ucrânia em 15 de maio

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs neste domingo (noite de sábado, 10, no Brasil) iniciar conversas diretas com a Ucrânia, em Istambul, no dia 15 de maio, mas evitou responder à proposta europeia sobre um cessar-fogo incondicional de 30 dias a partir de segunda.

Os líderes da Alemanha, França, Polônia e Reino Unido se reuniram no sábado com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Kiev e ameaçaram Moscou com novas sanções e mais apoio militar para a Ucrânia caso não aceitasse a proposta.

Putin não fez menção direta a esse ultimato em sua declaração, feita de madrugada no Kremlin, e concentrou-se em explicar sua contraproposta para novas negociações entre os dois países.