Direita chega como favorita às eleições legislativas antecipadas em Portugal

No entanto, algumas pesquisas abrem um cenário no qual o primeiro-ministro em fim de mandato poderia formar uma maioria estável com a ajuda do partido Iniciativa Liberal, que tem, em média, 6,3% das intenções de votos.

O presidente da República, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, já advertiu que não vai nomear um governo que "não tenha nenhuma possibilidade de contar com o apoio do Parlamento".

"Chegamos aqui porque foi formada uma coalizão negativa entre os socialistas e o Chega para derrubar o governo. Concentrem-se em votar a favor da AD para devolver a estabilidade ao país", pediu Montenegro durante a campanha.

Política migratória

Segundo o adversário socialista, é o chefe do governo em fim de mandato que constitui "o principal fator de instabilidade política", devido às suspeitas que pairam sobre ele sobre o possível conflito de interesses.

De acordo com o cientista político Costa Pinto, a maioria dos eleitores não se interessa "particularmente no tema, pois não se trata de um caso evidente de corrupção política com intervenção do sistema judiciário".