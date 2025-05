Documentos nazistas são encontrados em arquivos da Suprema Corte argentina

A Justiça argentina encontrou centenas de documentos e fichas de filiação em organizações nazistas dentro de caixas guardadas no arquivo da Suprema Corte, referentes a um caso aberto em 1941, revelou o jornal Clarín neste domingo (11).

As caixas, sete no total, foram abertas na última sexta-feira e seu conteúdo foi resguardado para ser classificado, documentado e preservado por ordem do Supremo para investigar se podem trazer informação relevante sobre eventos relacionados com o Holocausto ou a fuga de nazistas para a Argentina.

Segundo a investigação jornalística, uma primeira inspeção do conteúdo revelou a existência de elementos de propaganda nazista, fotografias e centenas de cadernetas de filiação à chamada União Alemã de Sindicatos, com a suástica na frente, rodeada por uma engrenagem, segundo mostram fotos publicadas pelo Clarín.