Dortmund vence Leverkusen e mantém chances de vaga na Champions

O Freiburg é o quarto com 55 pontos antes de enfrentar o Eintracht Frankfurt (3º) na última rodada, contra 54 do Dortmund (5º), que receberá o rebaixado Kiel no próximo fim de semana.

O Frankfurt garantirá a terceira posição e a vaga na Champions (junto com o campeão Bayern de Munique e o Leverkusen) se vencer o St Pauli neste domingo.

Na BayArena, o Leverkusen saiu na frente com o holandês Jeremie Frimpong (31'), mas antes do intervalo o Dortmund virou com gols de Julian Brandt (33') e Julian Ryerson (43').

No segundo tempo, Karim Adeyemi (73') e Serhou Guirassy (77') aumentaram a vantagem dos visitantes, antes de Jonas Hofmann (90'+2) descontar para os anfitriões.

-- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: