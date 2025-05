Em Chiclayo, Leão XIV distribuía bênçãos... como gorjeta

"Agradecia muito pela atenção. Não dava gorjeta, veja bem, mas dava sua bênção", recordou o garçom com um sorriso.

Leão XIV tinha o hábito de pedir pela manhã torresmo com café e suco de laranja. Na hora do almoço, desfrutava do ensopado conhecido como cabrito chiclayano e à noite, caldo de frango.

"Ele era amante da comida chiclayana, gostava muito", acrescentou López, apontando para a mesa onde o agora pontífice costumava se sentar, em frente à catedral onde atuava.

Em outro restaurante próximo que o bispo Prevost também frequentava, Rodrigo Couto também se lembra de um homem muito amável e simples, além de muito brincalhão.

"Às vezes nos enganávamos no pedido, e ele dizia: 'Que Deus te pague'", brincou o gerente do Las Américas.

O primeiro papa americano da história passou mais de 20 anos no Peru, país do qual tomou a nacionalidade e pelo qual sente um profundo carinho.