Exército israelense pede a evacuação de três portos no Iêmen

O exército israelense pediu, neste domingo (11), a evacuação de três portos no Iêmen, poucos dias após atingir várias infraestruturas do país, incluindo o aeroporto da capital, Saná, em resposta a um ataque com mísseis dos rebeldes huthis.

"Devido ao uso dos portos marítimos pelo regime terrorista huthi para atividades terroristas, pedimos a todos os presentes nesses portos que esvaziem as instalações e se afastem para sua própria segurança e até novo aviso", escreveu em árabe o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee, na rede social X.

Os três portos afetados são os de Ras Issa, Hodeida e Salif.