'Guerra nunca mais!': Leão XIV pede paz na Ucrânia e em Gaza

Em sua oração, ele convocou os jovens a se dedicarem à vida religiosa e pediu à Igreja que lhes oferecesse "exemplos confiáveis" para aumentar as vocações. "A Igreja precisa de vocês", afirmou.

Foi um tema que abordou mais cedo na missa que celebrou nas grutas do Vaticano, onde repousam os restos mortais do apóstolo São Pedro.

"Devemos ser corajosos no testemunho que damos, com as nossas palavras e sobretudo com as nossas vidas (...), servindo às vezes com grandes sacrifícios", observou na sua homilia. "É importante que todos aprendamos a ouvir cada vez mais, a dialogar", a "saber construir pontes, a saber ouvir para não julgar, não fechar portas".

Leão XIV deve realizar uma coletiva de imprensa com a mídia internacional na segunda-feira, seis dias antes de sua missa de entronização na Basílica de São Pedro.

bur-jt-tjc/dbh/pb/aa

© Agence France-Presse