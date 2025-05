Inter vence Torino e iguala pontuação do Napoli

Nem o cansaço da prorrogação com o Barcelona na Liga dos Campeões, nem a forte chuva que caiu neste domingo (11) em Turim impediram a vitória da Inter de Milão sobre o Torino por 2 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que coloca os 'nerazzurri' com a mesma pontuação do líder Napoli, que recebe o Genoa.

Longe de perder o foco e só pensar na final da Champions (dia 31 de maio contra o Paris Saint-Germain), a Inter venceu mesmo com a equipe repleta de reservas.

Sob uma forte chuva, que obrigou a paralisação da partida por alguns minutos antes do intervalo, o time de Milão saiu com a vitória graças aos gols de Nicola Zalewski (14') e Kristjan Asllani (49' de pênalti).