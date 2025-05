O papa Leão XIV pediu, neste domingo (11), por uma paz "justa" e "duradoura" na Ucrânia, assim como um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns no conflito, como parte de um apelo geral aos "grandes homens do mundo" para que parem as guerras.

O pontífice discursou para dezenas de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

