Quatro ataques armados deixam ao menos 23 mortos na Nigéria

Homens armados mataram pelo menos 23 pessoas em quatro ataques distintos na Nigéria, informou neste domingo (11) um representante da Cruz Vermelha à AFP. Os ataques ocorreram no sábado (10) em quatro aldeias do estado de Benue, no centro deste país de 227 milhões de habitantes do oeste da África.

O centro da Nigéria é palco de confrontos periódicos entre pastores nômades e agricultores pelo controle das terras.

Soma-se ainda um caráter étnico e religioso, já que muitos pastores pertencem à etnia muçulmana dos Fulani, enquanto os agricultores costumam fazer parte de comunidades cristãs.