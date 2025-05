Trump diz que assinará decreto para reduzir preços dos medicamentos nos EUA

Esta redução nos custos dos medicamentos prescritos no país seria compensada, acrescentou, pelos preços mais altos em outras nações.

A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos da AFP para obter mais detalhes sobre o plano.

"Por muitos anos o mundo se perguntou por que os medicamentos prescritos e os produtos farmacêuticos nos Estados Unidos tinham UM PREÇO MUITO MAIS ALTO DO QUE EM QUALQUER OUTRO PAÍS", apontou Trump.

"As contribuições para as campanhas podem fazer maravilhas, mas não comigo, e não com o Partido Republicano", acrescentou o presidente. "Vamos fazer o que é certo."

da/bjt/arm/cjc/ic

