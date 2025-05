Veredicto sobre acusações de agressão sexual contra Depardieu será anunciado na terça-feira

O tribunal de Paris que julga o astro do cinema francês Gérard Depardieu por acusações de agressão sexual a duas mulheres durante uma gravação de 2021 deve anunciar seu veredicto na terça-feira (13), após um julgamento amplamente divulgado que abalou o mundo do cinema francês com ecos do movimento #MeToo.

Depardieu, de 76 anos, é a figura de maior destaque da indústria na França a enfrentar acusações de agressão sexual.

Os incidentes relatados remontam às gravações do filme "Les Volets Verts", de Jean Becker, em 2021. Em 2024, uma mulher que trabalhou na produção apresentou uma queixa alegando agressão sexual, assédio sexual e insultos sexistas.