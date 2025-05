Ucrânia está disposta a se reunir com Rússia para negociar, se Moscou aceitar trégua

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou o que poderia ser "um grande dia para a Rússia e a Ucrânia" e disse que quer "continuar trabalhando" com ambos os lados para acabar com a guerra, sem comentar se estava se referindo ao anúncio de Putin.

Mais crítico foi o presidente francês, um dos promotores do ultimato à Rússia, que considerou a proposta de Putin "um primeiro passo, mas insuficiente" e o acusou de querer "ganhar tempo".

A chegada de Trump à Casa Branca abalou as coisas, com sua pressão para encerrar rapidamente o conflito e sua aproximação com Putin, que, no entanto, até agora rejeitou os pedidos de cessar-fogo.

O Kremlin se contentou em declarar unilateralmente uma cessação das hostilidades de três dias para marcar o 80º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, após um cessar-fogo inicial na Páscoa.

A Ucrânia não aceitou a última trégua russa e exigiu um cessar-fogo de 30 dias. Em uma conversa com Trump na quinta-feira, Zelensky afirmou que está disposto a negociar com Moscou em qualquer formato.

"Mas para que isso aconteça, a Rússia precisa demonstrar que realmente quer acabar com a guerra, começando com um cessar-fogo abrangente e incondicional", disse ele.