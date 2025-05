Zverev avança sem dificuldades às oitavas do Masters 1000 de Roma

O tenista alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo e campeão do Masters 1000 de Roma no ano passado, avançou sem dificuldades às oitavas de final da atual edição do torneio ao bater neste domingo (11) o lituano Vilius Gaubas (N.144), que veio do qualifying.

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-0, em uma hora e 25 minutos.

O alemão de 28 anos terá como próximo adversário o francês Arthur Fils (N.14), que eliminou o grego Stefanos Tsitsipas (N.19) com uma vitória por 2 sets a 1 (2-6, 6-4, 6-2).