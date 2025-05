Abdullah Öcalan, ícone da causa curda na Turquia

"Todos os grupos devem depor as armas e o PKK deve se dissolver", ordenou ele em uma declaração lida por parlamentares curdos que o visitaram, explicando que ele "assumia" a responsabilidade pela decisão histórica.

Desde o final do ano passado, com a abertura do diálogo iniciado por Ancara, ele afirmava que poderia levar a questão curda "do campo da violência para o campo da política", alegando estar "pronto para tomar as medidas necessárias".

Apesar do confinamento e do silêncio, o homem que é chamado de "Apo" ou "Serok" ("Tio" e "Chefe" em curdo) continua sendo o símbolo da causa curda na Turquia, onde o conflito entre o PKK e o Estado deixou mais de 40 mil mortos desde 1984.

Sua influência continua viva também na Europa, onde os refugiados curdos agitam regularmente bandeiras e faixas com seu rosto.

Nascido em 4 de abril de 1949 em uma família de camponeses no vilarejo de Ömerli, na fronteira com a Síria, Abdullah Öcalan envolveu-se com a extrema esquerda durante os estudos de Ciências Políticas em Ancara, o que o levou a uma primeira detenção em 1972.

Em 1978, fundou o PKK, de tendência marxista-leninista. Dois anos depois, partiu para o exílio, principalmente em Damasco ou no Vale do Bekaa, no Líbano, controlado pela Síria, onde montou seu quartel-general.