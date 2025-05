Albânia caminha para quarto mandato do socialista Edi Rama, segundo resultados parciais

O primeiro-ministro em final de mandato da Albânia, o socialista Edi Rama, parecia estar a caminho de obter nesta segunda-feira (12) seu quarto mandato à frente do governo deste país dos Bálcãs, segundo os primeiros resultados parciais oficiais.

A União Europeia seguiu de perto as eleições, consideradas como um teste do grau de maturidade democrática da Albânia, que durante décadas esteve sob domínio de uma das ditaduras mais fechadas do mundo.

A votação, que registrou uma participação de 42,16%- contra aos 46,3% de 2021- "se desenvolveu de acordo com as normas e os padrões", declarou na noite do domingo (11), Ilirjan Celibashi, chefe da Comissão Eleitoral Central (CEC), fazendo um apelo à "calma" e à "moderação durante a contagem dos votos, que será um processo transparente e supervisionado".