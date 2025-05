Ancelotti, o imperador da Europa com o desafio de comandar a Seleção

Ainda com um ano de contrato, esta saída prematura não estava nos planos do italiano nem do clube merengue, mas o desempenho irregular da equipe acabou por precipitá-la.

- Lenda do Milan -

Assim, 'Carletto' encerra por enquanto sua caminhada na Europa, por onde passou por gigantes como Real Madrid, Bayern de Munique e Milan, além de Chelsea e Paris Saint-Germain. Foi campeão nacional com todos eles.

Seu começo no Milan foi como jogador, depois de surgir no Parma e se destacar no início dos anos 1980 na Roma.

Ancelotti fez parte de um Milan lendário que marcou época no futebol europeu no final da década de 1980 e início dos anos 1990, treinador por Arrigo Sacchi e ao lado do trio mágico holandês: Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard.

Assim vieram seus primeiros títulos da Champions, em 1989 e 1990, além dos Mundiais de Clubes desses dois anos e dois títulos do Campeonato Italiano.