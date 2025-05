Bombardeio do regime militar em Mianmar mata 22 pessoas em escola, segundo testemunhas

Um bombardeio da junta militar de Mianmar matou 22 pessoas, incluindo 20 crianças, em uma escola nesta segunda-feira (12), disseram testemunhas, apesar de um suposto cessar-fogo humanitário declarado para ajudar a nação a se recuperar de um terremoto devastador.

O ataque atingiu uma escola na vila de Oe Htein Kwin, cerca de 100 quilômetros a noroeste do epicentro do terremoto de 28 de março, por volta das 10h00 (00h30 no horário de Brasília), disseram moradores.

"Até agora, 22 pessoas morreram no total: 20 crianças e dois professores", disse um professor de 34 anos da escola, que pediu para permanecer anônimo.